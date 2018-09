'Heftigste politieactie ooit' heeft gevolgen voor Fruitcorso en voetbal

Expositie Terracotta­le­ger in winkelpand Bolie­straat

14:20 DOETINCHEM - Ruim 50 krijgers van 1,60 tot 1,80 meter groot, een aantal levensgrote paarden én twee krijgswagens zijn vanaf vrijdag 28 september te zien in het winkelpand waarin vroeger kledingzaak Duthler huisde in de Boliestraat in Doetinchem. De beelden zijn reproducties van het beroemde Terracottaleger dat in 1974 is gevonden in Xi'an.