Heftruck kantelt, man bekneld onder voertuig in Doetinchem

interview Gipsmees­ter Maarten zag meer botbreuken dan wie dan ook: ‘Heb de hele Achterhoek wel zes keer ingegipst’

DOETINCHEM - Niemand in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft meer botbreuken gezien dan Maarten Knikkink. De man die al 36 jaar gipsmeester is, gaat met pensioen. ,,Ik heb de hele Achterhoek wel zes keer ingegipst.”

20 mei