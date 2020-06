Hekken optie om scheurende scooters uit centrum van Doetinchem te weren

Politie wil huiselijk geweld in Doetinchem­se wijk terugdrin­gen: ‘Cijfers hier veel hoger dan elders’

17 juni DOETINCHEM - In de Doetinchemse wijk Overstegen komt relatief veel huiselijk geweld voor. In 2018 kreeg de politie 76 meldingen, een jaar later waren dat er 71. ,,Die cijfers zijn veel hoger dan in andere wijken in Doetinchem en omliggende gemeenten”, zeggen Bart Ruesink en Janneke Rensing van de politie.