Helden Bram en Niels redden leven van gevallen man: ‘Niets doen was geen optie’

Jonge diabetespa­tiën­ten shoppen suikervrij in Doetinchem: ‘Donuts, ik wil ook donuts!’

10:45 DOETINCHEM - Het is een opdracht die elk kind als muziek in de oren klinkt: ga de supermarkt in en pak alles wat je lekker vindt. Een groep jonge diabetici leeft zich deze dinsdagmiddag in Doetinchem dan ook helemaal uit. Binnen de kortste keren zitten winkelmandjes vol met snoep, chips, roze koeken en frikandellenbroodjes.