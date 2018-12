Hennepkwekerij gevonden in afgebrand appartement Doetinchem

update en video Drie mannen opgepakt bij steekpar­tij in woning Doetinchem

13:46 DOETINCHEM - Drie jonge mannen zijn aangehouden bij het steekincident dat zondagavond rond 22.20 uur is geweest in een woning aan de Haverdreef in de wijk De Huet in Doetinchem. Twee van de mannen - de bewoner (21) van de woning en een inwoner van Gaanderen (20) - raakten daarbij gewond.