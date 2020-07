Henri George en zijn broers en zussen zijn nooit ingeënt: ‘Ze stierven allemaal aan polio en difterie’

Ophef afgelopen week over een aanhangwagen met omstreden teksten over corona en vaccinacties die bij een belangrijke toegangsweg van Doetinchem stond. Weghalen zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. De felste tegenstander laat het er niet bij zitten. Hij verloor naar eigen zeggen onnodig zijn zeven broers en zussen aan ziektes die met vaccinatie voorkomen konden worden.



Midden in de coronacrisis krijgt Henri-George Moïze de Chateleux, fractievoorzitter van Lokaal Belang in de raad van Doetinchem, een mail van een bekende die in het Slingeland Ziekenhuis werkt. ,,De man had net iemand zien stikken, want dat gebeurt eigenlijk bij mensen die aan corona overlijden”, zegt het 72-jarige raadslid. ,,Rijdt hij op weg naar huis langs het Zone.College, ziet hij de aanhangwagen met de tekst ‘Corona angst machtsmisbruik en vrijheidsberoving’. Hij kon, zo liet hij me weten, degene die daar verantwoordelijk voor was wel een klap verkopen.”



