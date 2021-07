‘Henri-George? Nee joh, hij heet gewoon Henk’: de ontmaskering van een Doetinchems raadslid met grote verhalen

VideoDOETINCHEM - Het Doetinchemse gemeenteraadslid Henri-George Moïze de Chateleux (72) maakte indruk met verhalen over zijn verleden. Al zijn broers en zussen overleden aan besmettelijke ziektes. Zelf werkte hij jaren als klinisch psycholoog in Frankrijk. Allemaal niet waar, zegt zijn familie. Wat is de waarheid van Henri-George Moïze de Chateleux?

Hij stelt zich overal voor als Henri-George. Henri-George Moïze de Chateleux. Voor wie hem kent: HG. In zijn familie moeten ze daar om grinniken. Typisch Henk, zeggen ze, want onder die naam kennen zíj hem. ,,Hij verzint gewoon van alles. Dat doet hij al zijn hele leven. De werkelijkheid past hem niet en dus verzint hij er een.’’

Helemaal verzonnen is zijn alternatief voor ‘Henk’ niet: zijn ouders gaven hem de voornamen Hendrik Leopold George.

Bekend figuur in Doetinchem

Henri-George Moïze de Chateleux is een bekende figuur in Doetinchem. Sinds jaar en dag zit hij er in de gemeenteraad. In 2005 trad hij aan als raadslid voor D66, maar inmiddels heeft hij met Lokaal Belang Doetinchem zijn eigen partij. Lokaal Belang schrijft op haar site dat haar fractieleider in de politiek geroemd wordt om ‘zijn dossierkennis en politieke vaardigheid’. Hij is, schrijft de partij, ‘zowel buiten als binnen de raad wijsgeer, theoloog en psycholoog’.

Deze man haalde vorig jaar, midden in de coronacrisis, het nieuws met een dramatisch levensverhaal. In een interview met deze krant in juni 2020 vertelde hij als enige van acht kinderen nog in leven te zijn. Hij verloor onnodig, zei hij, zijn zeven broers en zussen aan ziektes die met vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden, zoals polio en difterie.

De 4 opvallendste leugens van HG 1. ‘Klinisch psycholoog in Frans ziekenhuis’ - Klopt niet

2. Al zijn broers en zussen zijn volgens hem overleden aan besmettelijke ziektes - Volgens familie is dit niet waar 3. Hij was raadslid in Polen en Frankrijk - Hier is geen bewijs voor

4. Claimt theoloog en psycholoog te zijn - Er zijn geen papieren die dit bevestigen. Daarnaast komt zijn naam niet voor in het BIG-register voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘Moeder was theologe’

‘Mijn moeder was theologe, zeer gelovig en tegen inentingen. Van 1956 tot 1958 was de laatste grote polio-epidemie in Nederland en we werden allemaal ziek. Mijn tweelingzusje Wilma en ik - we waren 8 jaar - ook. Bij mij is de ziekte gelukkig verdwenen. Maar mijn zusje werd zwaar invalide. Ze was rechtszijdig verlamd en heeft tal van operaties ondergaan om de situatie te verbeteren. Vergeefs. Ze overleed toen ze 34 was. Tot haar dood heb ik voor mijn zusje gezorgd’, aldus Moïze de Chateleux toen.

Het was een verhaal dat op velen grote indruk maakte. Maar, zegt zijn familie: het is helemaal niet waar. De familie las het stuk in deze krant en besloot nu, bijna een jaar later, met een verklaring te komen. Geen van de familieleden wil in dit artikel met naam genoemd worden. Omdat, stellen ze: ‘we al genoeg ellende met Henk achter de rug hebben’.

Ze twijfelden of ze wel met hun verhaal naar buiten wilden komen, maar besloten dat toch te doen: ,,Onze moeder, schoonmoeder en oma wordt zo in een heel slecht daglicht gezet door een leugenaar om er zelf beter of interessanter door te worden. We voelen ons heel erg gekwetst.”

In de verklaring zetten ze een reeks feiten op een rij. Allereerst: Henk groeide op in een gezin van vijf en niet van acht kinderen. De Doetinchemmer had twee broers (Wim en Frits) en twee zussen (Sophie en Wil). Vorig jaar, toen hij zijn emotionele relaas deed over al die gestorven broers en zussen, leefden zijn twee broers nog. Inmiddels is de oudste, Wim, op Bonaire overleden. Frits leeft nog.