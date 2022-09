Herinneringen aan een schrale zondag toen Doetinchem een andere stad werd

Keuken­brand in woning op derde verdieping van appartemen­ten­ge­bouw in Doetinchem

DOETINCHEM - In een de keuken van een woning in een appartementengebouw aan de Raadhuisstraat in Doetinchem is woensdagmiddag brand ontstaan. Door een pan die op het vuur was blijven staan, vloog de boel in brand.

15 september