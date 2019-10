Het einde van de scouting van Theo en Betsy: ‘Het is nu over en uit’

Aan vrijwel alles wat hier te vinden is, kleeft een herinnering. Neem een groot stuk hout met daarop de naam ‘Charlotte’ geschreven. ,,Zo heette één van de vlotten tijdens onze tocht over de Oude IJssel in 1988”, vertelt Theo Putman (61).



,,Dat vlot was vernoemd naar een meisje dat één van de scouts in Amerika had ontmoet. We hebben het bord bewaard en dat gaat ook nu niet weg.”



Toch gaat er deze zaterdag heel veel wél de container in. De in 1983 door Theo en Betsie Putman opgerichte scouting Van Nispengroep houdt op te bestaan.



Van de bijna zestig leden die er ooit waren, bleef nog maar een handjevol over. ,,Na de zomervakantie is het helemaal uit elkaar gevallen”, zegt Putman, die hier altijd leider bleef. ,,Nu is het over en uit.”