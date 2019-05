Het nieuwe high-tech snufje van de politie zit in een rugzak: ‘Geen ander Europees korps heeft dit’

Video Benschop houdt De Graafschap in de race om plek in eredivisie

23 mei De Graafschap is nog volop in de race om de kostbare plek in de eredivisie veilig te stellen. De ‘Superboeren’ schakelden in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie SC Cambuur uit. Op eigen veld won de club uit de Achterhoek met 2-0. Dat was na de 1-1 in Leeuwarden ruim voldoende voor een plek in de finale. Daarin is Sparta Rotterdam de tegenstander.