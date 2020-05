Het verhaal achter een foto in de krant: ‘Ik ben geen roekeloze moeder’

VIDEO Achterhoek Coronajour­naal #27: Een café in de Algarve in coronatijd en vissen in Heelweg

30 april Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. In de 27e aflevering onder andere: Ton Polman uit Terborg. Hij is samen met zijn vrouw een café in de Algarve begonnen, net nu de ‘coronapleuris’ is uitgebroken. ‘Niet handig’, oordeelt Frans.