Hierom is de benzine in Duitsland goedkoper, maar scheelt dat nóg meer door de coronacrisis?

Om goed uit te kunnen leggen waarom ‘Duitse’ benzine goedkoper is, is het van belang eerst te weten hoe die is opgebouwd. De benzineprijs is in Nederland en Duitsland grofweg te verdelen in drie componenten: heffingen (zoals accijns en btw), kostprijs en marges. Heb jij ook een vraag? Wil je weten hoe iets zit? Mail Nanne! n.nicolasen@gelderlander.nl

Het grootste verschil

Die heffingen zijn in Duitsland een stuk lager dan in Nederland en zorgen eigenlijk voor het grootste verschil. Waar de Nederlandse pomphouder het moet doen met bijna een euro (99,78 cent) per liter aan heffingen, is de Duitse ondernemer 85,35 cent kwijt per liter benzine die hij verkoopt. De startprijs voor de Nederlandse liter ligt dus gelijk al bijna 15 eurocent hoger. De accijns in Nederland is vooral de grote boosdoener. Die is namelijk net iets meer dan 80 cent per liter.