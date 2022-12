Hij keek al twee jaar kinderporno toen hij besloot een seksfoto van een meisje (12) op posterformaat te laten afdrukken

ACHTERHOEK EN LIEMERS DZC’68 onderuit in topper, AZSV haakt af na verlies tegen Huizen

DZC'68 is voorlopig afgehaakt in de titelrace in de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal. De Doetinchemmers verloren de topper van Scherpenzeel met 1-3. Ook vierdedivisionist AZSV slikte een bittere pil in Aalten tegen Huizen: 0-3.

