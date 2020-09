Hoe de coronastress kan toeslaan in een jong gezin: ‘Mijn vrouw loopt de laatste dagen in boogjes om me heen’

Maandag 7 september

‘Weet je zeker dat het het niet wéér hebt?’

Natuurlijk is mijn lichaam veel sterker dan dit griepje. O, wacht even, het is coronatijd. ,,Weet je zeker dat je het niet wéér hebt’’, vraagt Marjolein, mijn lieve vrouw. Ze loopt de laatste dagen in boogjes om me heen.



Net als in maart, toen we beiden het coronavirus hadden - hetzij onbevestigd. Midden in de nacht vraagt ze me doodleuk of ik wat meer aan de zijkant van het bed wil gaan liggen. Maar goed dat ik vandaag terecht kan bij coronateststraat in Zelhem, denk ik bij mezelf.