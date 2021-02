Hoe jij met jouw portret kan strijden tegen kanker en De Graafschap tegelijkertijd kan steunen

Volle Vijverberg

Een plekje in het stadion op 7 maart 2021 kost 19,54 euro. Niet geheel toevallig: want 1954 is het oprichtingsjaar van De Graafschap. Van dat bedrag gaat 15 euro via de stichting Fight cancer naar KWF Kankerbestrijding ten behoeve van kankeronderzoek.

Zwemmen

Swim to Fight Cancer Achterhoek vond voor het eerst plaats in 2017 en wordt gehouden op zondag 12 september 2021. Er wordt 2 kilometer gezwommen in open water in Recreatieplas Stroombroek. Elke deelnemer haalt minstens 250 euro op wat via Fight cancer aan kankeronderzoek besteed wordt.