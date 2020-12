Hoe komt Doetinchem af van 1300 gifvaten? Dit is de oplossing

Wat staat er eigenlijk op het terrein aan de Voltastraat in Doetinchem? Het gaat om 1.300 vaten met brandblusschuim, vanaf 2012 ingezameld door Rutgers Milieu. In brandblusschuim zit PFOS. Dat is een stof die ook wordt verwerkt in bijvoorbeeld anti-baklagen van pannen en regenkleding. Als mensen deze stof binnenkrijgen, kan het mogelijk kanker kan veroorzaken.