Hoe stoppende uitvaartondernemer zijn eigen uitvaart wil? ‘Het maakt mij niets uit’

Dementeren­den krijgen thuis in Doetinchem waar ooit kinderen op school zaten

7:10 DOETINCHEM - De Julianaschool in Doetinchem is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe locatie van woonzorginstelling Dagelijks Leven. Op het terrein aan de Acacialaan moet in januari de tweede Achterhoekse locatie openen. Dagelijks Leven heeft al een huis in Winterswijk.