Hond vastgebonden aan boom en achtergelaten in de kou in woonwijk Doetinchem

Verbeek is bij De Graafschap verlost van knieklach­ten: ‘Nu meer mijn stempel drukken’

30 oktober DOETINCHEM - Tevreden over zijn rol en prestaties bij De Graafschap is Danny Verbeek nog niet. Maar na enkele sterke invalbeurten en een prima optreden in het bekerduel bij FC Twente (1-3 zege) is de creatieve voetballer steeds nadrukkelijker in beeld voor een terugkeer in het basiselftal.