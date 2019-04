Honden al hele middag vastgebonden aan paal bij de Lidl: politie zoekt eigenaar

,,De honden zien er op het eerste oog goed uit en zijn goed te benaderen’’, zegt Toon Ruiken van de politie, die zich vrijdag aan het eind van de middag heeft ontfermd over de dieren. Dit nadat de politie was gebeld dat de honden toch wel erg lang vastgebonden waren aan een zogeheten fietsnietje. ,,Volgens getuigen waren ze daar rond 13.30 uur al aan vastgeknoopt. Onduidelijk is nog wie dat gedaan heeft.’’ De honden waren aan een korte lijn gebonden en hadden daardoor amper bewegingsruimte.

‘Erg lief’

De politie is nu op zoek naar getuigen die hebben gezien wie de honden heeft achtergelaten. ,,Of misschien herkent iemand de honden, dan vragen wij ze te bellen. Want wij willen graag een praatje maken met de eigenaar’’, zegt Ruiken.



De politie is te bellen op 0900-8844.