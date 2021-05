Honderden supporters wachten spelersbus De Graafschap op om spelers te steunen na teleurstelling in Amsterdam

COLUMN HAGELSTENEN Geen moedige verzets­held, maar ook geen collabora­teur; toen niet en nu niet

28 april Laten we wel wezen: het gaat wel ergens over. Het onderzoek van Karel Berkhuysen naar de roof van joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop de gemeente Doetinchem daarop heeft geacteerd. Tachtig jaar later kun je het de direct betrokkenen niet meer vragen, maar toch goed dat er lessen worden getrokken uit de geschiedenis.