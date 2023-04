Honderden vacatures in Achterhoekse zorg: banenmarkt om tekort personeel op te lossen

Personeels­te­kort? Steeds meer buitenland­se werknemers in onze zorgcentra: ‘Ik wil niet meer terug’

De zorg schreeuwt om personeel. In Nederland zijn nieuwe collega’s moeilijk te vinden, vandaar dat zorginstellingen steeds vaker over de grens kijken. Bemiddelingsbureau Care Casters haalt zorgprofessionals uit Zuid-Europese landen. Daniela Silva (22) is één van hen. De Portugese werkt sinds twee maanden bij Zorggroep Sint Maarten in Zutphen.