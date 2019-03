Hoofdverdachte steekincident 90 dagen vast

Het steekincident gebeurde dinsdag 12 februari in de namiddag. Het slachtoffer - dat niet in levensgevaar is geweest - werd meerdere malen gestoken. Hij liep verwondingen op aan borst en arm en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en is daar zeker een nacht gebleven.

Twee groepen

De steekpartij kwam voort uit een treffen tussen twee groepen jongeren. Totaal waren er acht jongeren bij betrokken. De aanleiding voor het incident is onduidelijk. Mogelijk is een machtsstrijd op het Amphionpark de aanleiding. In de omgeving van De Veentjes wonen amper jongeren. Het zou gaan om groepen van buiten de buurt.



Aanvankelijk hield de politie vrij snel na het incident twee jongens aan op de Hofstraat. In de vooravond werden nog twee jongens aangehouden in de buurt van de Leerinkstraat. Het ging in alle gevallen om 17-jarigen: drie uit Doetinchem en een uit Gaanderen. Alleen de hoofdverdachte zit nog vast. De andere drie zijn eerder vrijgelaten.



De steekpartij was een van de vele steekincidenten in de Achterhoek de afgelopen periode.