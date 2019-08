Hoosbui in Doetinchem laat flinke sporen na: ‘Het ging écht belachelijk hard’

DOETINCHEM - De hevige regenbuien die vrijdagavond in Doetinchem vielen , hebben her en der flinke sporen nagelaten. Diverse straten liepen onder water door de grote hoeveelheid regen en bedrijven en woningen kwamen blank te staan.

Bij Lunchroom Caffè Chicco in de Nieuwstad in het centrum van Doetinchem bijvoorbeeld moest Willem Smit met lede ogen toezien hoe zijn zaak onder water liep. ,,Het ging echt belachelijk hard. Het stroomde naar binnen. Dit is het laagste punt van de straat, hierachter ligt een parkeerplaats. Het water stroomde zo van de parkeerplaats de straat in tegen het tegenoverliggende pand aan, waarna het hier naar binnen stroomde.’’

Stank

De schade in de zaak is aanzienlijk, zegt Smit. ,,We kunnen op zijn vroegst pas dinsdag weer open. Het water is er gisteren weliswaar snel uitgepompt, maar de vloer is natuurlijk helemaal nat geworden. Daar komt nu een flinke stank van af. Je kunt het de gasten niet aandoen om in zo'n lucht te gaan zitten.’’

Chicco is een van de weinige zaken in Doetinchem waar op zondagochtend ontbeten kan worden. ,,Dan zitten we over het algemeen ook wel vol. Die mensen moeten we nu allemaal afbellen, want je kunt moeilijk in zo'n muffe lucht van een ontbijtje genieten. Het belangrijkste is nu dat die geur wegtrekt, dan kunnen we dinsdag weer open. Gelukkig hebben we de rest van het meubilair meteen hoog gezet, zodat daar geen schade aan is.’’

Schrik

Ook verschillende woonhuizen hebben schade opgelopen door de hoosbuien. Zoals bij Ursula Bronkhorst in de Van Lennepstraat. Zaterdagochtend is ze de schrik nog niet te boven. ,,Mijn zoon Max zei gisteravond dat hij een raar geluid hoorde. We gingen kijken en zagen het water door het plafond komen. Het kwam echt met bakken naar beneden.’’

Bronkhorst denkt dat een verstopte goot een eindje verderop de boosdoener is. ,,Daardoor blijft het water op het platte dak staan en kan het niet weg. Vervolgens wordt de druk te hoog en krijg je ineens zo’n explosie.’’

Muf

Hoewel ze meteen met doeken alles hebben drooggemaakt en de waterstroom hebben proberen te stoppen is de schade aanzienlijk. ,,Het laminaat is hopelijk nog goed, want dat hebben we meteen drooggemaakt, maar er zal zeker geschilderd en behangen moeten worden. En er moeten zeker nieuwe plafonds in.’’