Horror McDrive zorgt voor kilometerslange files in Doetinchem en Arnhem: politie grijpt in

Meerdere McDrives in Nederland organiseerden een Horror McDrive in het teken van Halloween. Vorige week werden ze al georganiseerd in Hengelo en Enschede. Dat ging goed. Gisteren liep het dus spaak in Doetinchem en Arnhem. Het evenement in Doetinchem was eenmalig, in Arnhem doen ze zaterdagavond weer een poging tot een Horror McDrive bij de GelreDome.

Doetinchem: veel meer mensen dan verwacht

Op Facebook hadden enkele honderden mensen zich aangemeld voor het evenement dat was aangemaakt. Medewerkers van de Gamma zeggen dat ze niet verwacht hadden dat er zo veel mensen op af zouden komen. Veel bezoekers kwamen van ver. Op Facebook geven enkelen aan bijna een uur in de auto te hebben gezeten om vervolgens in een file voor Doetinchem te stranden.

Arnhem: vanavond hulp van GelreDome

Ook de wegen rondom stadion GelreDome in Arnhem liepen vrijdagavond vast door de drukte bij McDonalds. De Arnhemse vestiging van de fastfoodketen mag vanavond gebruik maken van de parkeerplaats van stadion GelreDome om hun Horror McDrive uit te voeren. ,,Het evenement bij McDonalds speelt zich af voor de McDrive. Ik heb begrepen dat de rij wachtende auto’s tot op de openbare weg stond. We hebben na overleg met McDonalds en de gemeente besloten dat het terrein rondom het stadion als buffer ter beschikking te stellen. De bezoekers op de parkeerplaats van GelreDome kunnen aansluiten in de rij”, zegt directeur Hérald van de Bunt van Gelredome.

De stadiondirectie was op de hoogte van het evenement McHorror. ,,Dan blijkt maar weer dat het organiseren van evenementen een vak is. Anders was de organisatie dit niet overkomen. Je moet rekening houden met dit soort zaken, zodat je erop in kunt spelen”, vindt Van de Bunt. ,,We willen wel dat het evenement van McDonalds vanavond ook doorgaat. Vandaar dat we meewerken aan de oplossing van het probleem. Voorwaarde is wel dat ze het terrein schoon achterlaten, want morgen speelt Vitesse tegen Fortuna. Dan moeten we weer gasten ontvangen.’’