Huisvesting buitenlandse werknemers enorm probleem: ‘We zeggen ‘nee’ als we geen kamer hebben’

MET VIDEO Silvia de Wolf-De Wolff denkt even een grote herders­hond te zien maar het is een wolf: ‘In galop kwam-ie voorbij’

Een grote herder, dacht Silvia de Wolf-De Wolff maandag kort voor 07.00 uur te zien toen ze haar labrador Roxy uitliet bij de Bleek in Doetinchem. ,,In galop kwam-ie voorbij’’, zegt ze. ,,Toen zag ik ineens dat het dier geen halsband droeg. Dit is geen hond maar een wolf, realiseerde ik me.”