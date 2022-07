‘Ik kan ook onder een bus komen’: wat je liever niet en beter wel kunt zeggen tegen een kankerpatiënt

Het is ongeveer een kwart eeuw geleden, Erik Muller is nog maar kort oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Een meisje van 17 met de ziekte van Hodgkin (lymfklierkanker) meldt zich voor een kortdurende opname. De verpleegkundige die haar opvangt zegt: ,,Ik ken nog iemand met Hodgkin. Maar ja, die is dood.’’