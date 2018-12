In de Achterhoekse zorg dreigt een enorm tekort aan werknemers

Patiënten­ka­mer is in Slingeland Ziekenhuis pop-up restaurant: ‘Dit geeft best een goed kerstge­voel’

26 december DOETINCHEM - Geen fijne plek om de kerst door te moeten brengen: het ziekenhuis. Als het toch moet dan het liefst in een passende ambiance. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is daarom één van de patiëntenkamers van verpleegafdeling N2 van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem omgedoopt tot een pop-up restaurantje: de Gasterije. Om je als patiënt een beetje thuis te voelen.