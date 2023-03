In dit pand mogen al vijf jaar lang niet alle ambtenaren tegelijk werken vanwege problemen met de vloer

Sloop en herbouw gevels Amphion begint komende week

DOETINCHEM - De vervanging van de gevels van schouwburg Amphion in Doetinchem begint komende maandag. Aan de zijde van de parkeergarage begint de sloop van de huidige gevel. Verwacht wordt dat de vervanging door nieuwe zinken gevels in september 2021 klaar is.