In hoger beroep 14 jaar cel geëist voor brand in Doetinchem waarbij 58-jarige vrouw omkwam

update Hakenkruis gespoten op politiewa­gen in centrum Doetinchem, ook stadhuis beklad met ‘Adolf Hitler’

3 november DOETINCHEM - Eén of meerdere vandalen hebben afgelopen nacht een politiewagen beklad in het centrum van Doetinchem. Agenten hadden de wagen geparkeerd op het Simonsplein in de binnenstad en zagen bij terugkomst dat één van de autodeuren was bespoten met zilvergrijze spuitverf.