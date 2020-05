In water aangetroffen auto eerder gestolen in Doetinchem: politie zoekt verdwenen bestuurder

In het water werden geen personen aangetroffen. De politie is op zoek naar de persoon die de auto het water inreed.



De personenwagen, die met de schijnende koplampen omhoog in het water lag, is bij afgelopen nacht uit het water getakeld. ,,Het onderzoeksteam is nog op zoek naar de bestuurder van de auto”, laat een woordvoerster weten. ,,Het is wel duidelijk dat het gaat om een gestolen auto, de diefstal vond plaats in Doetinchem.”



Onduidelijk is of de eigenaar van de auto al door de politie op de hoogte is gebracht. Daarover kon de politiewoordvoerster nog geen helderheid verschaffen. De vraag wie voor de kosten van de hulpoperatie moet opdraaien is volgens de politie ook nog niet te beantwoorden.