In winkelhart Doetinchem staat een kwart minder leeg dan voor corona, maar vlag gaat nog niet uit

Toch durft Ben Groot Roessink, makelaar van Ten Hag, nog niet de vlag uit te hangen. Over de winkels maakt hij zich geen zorgen, daar zijn de zwakke broeders al verdwenen. ,,Maar misschien vallen er in het laatste kwartaal vanwege corona-nabetalingen nog klappen in de horeca”, denkt Groot Roessink, die flink wat binnenstadspanden in portefeuille heeft. ,,Begin 2023 weten we meer.”