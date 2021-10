Inside job of hack? Waarom voetbalclub Fenerbahçe tonnen overmaakte naar een Doetinchems autobedrijf

DOETINCHEM - Voetbalzwendel die zo uit een misdaadroman lijkt te rollen. De grootmacht Fenerbahçe stortte een jaar geleden bijna 1 miljoen euro aan transfergeld op de rekening van een autobedrijf in Doetinchem. De Turkse topclub trapte in een nepfactuur. Maar hoe dan?

De surrealistische oplichtingszaak prikkelt de fantasie. Is het een inside job of het werk van een hacker?

,,Veel te ingewikkeld gedacht’’, brengt fraudedeskundige Brenno de Winter het bedrog meteen terug naar kleinere proporties. ,,In de meeste gevallen is er gewoon ergens een fout gemaakt. Een e-mail met belangrijke informatie naar een verkeerd adres gestuurd. Dan proberen oplichters het gewoon. Een toevalstreffer.’’

Katvanger

Vorige maand bracht De Gelderlander naar buiten dat voetbalgrootmacht Fenerbahçe in een vervalste factuur was getrapt en 831.929,50 euro op de rekening van een autobedrijf in Doetinchem had gestort. Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor dit bedrog en of het autobedrijf uit de Achterhoek bijvoorbeeld als katvanger heeft gediend.

Criminelen kunnen het rekeningnummer van een katvanger gebruiken om zelf buiten schot te blijven. Voor politie en justitie loopt het spoor van het geld immers dood bij die katvanger. Fenerbahçe heeft aangifte gedaan van oplichting en de politie Oost-Nederland verricht strafrechtelijk onderzoek.

Factuurfraude komt volgens De Winter veel voor in het zakenleven. Ook in de voetbalwereld sturen criminelen vervalste facturen rond. Zo trapte Lazio Roma in 2018 in deze vorm van misleiding. De Italianen maakten 2 miljoen euro over naar oplichters voor de transfer van Stefan de Vrij.

Feyenoord

De club uit de Serie A dacht daarmee de laatste miljoenen voor de Nederlandse verdediger te hebben betaald aan Feyenoord (zie kader). De Winter: ,,Voor ons is 8 ton of 2 miljoen misschien een groot bedrag, maar in de zakelijke wereld is dat niet veel geld.’’

Maar hoe kunnen gerenommeerde clubs in zo’n nepfactuur trappen? Zo lokten onbekende oplichters Fenerbahçe in de val...

