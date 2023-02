Intimidatie en machtsmisbruik in coronateam GGD: ‘Heftig als collega’s zich niet veilig voelen’

update Brandweer heeft flinke kluif aan nachtelij­ke woning­brand in Steenderen

In de nacht van zaterdag op zondag is een woning aan de Bronkhorsterweg in Steenderen in brand gevlogen. De brandweer moest flink aan de bak om het vuur dat steeds weer oplaaide te bedwingen. Dat lukte uiteindelijk. De bewoners - die de brand zelf ontdekten - bleven ongedeerd.

