Inval in café in Doetinchem: vijf arrestaties na geweldsincident

Mijn leven mijn dromen Aaron is blij met zijn nieuwe school: ‘Op de middelbare school werd ik boos, chagrijnig en verdrietig’

26 september Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Aaron Willems (16) uit Doetinchem. Hij gaat naar het Rijn IJssel College in Arnhem en woont in één huis met zijn vader, moeder, broer, broertje en hond Mick.