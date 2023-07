Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Doetinchem

120 prullenbak­ken weg in Montfer­land; nauwelijks stijging ‘zwerfvuil­mel­din­gen’

Een halvering van het aantal afvalbakken (naar 120) in een jaar tijd leidt in Montferland vooralsnog niet tot veel meer extra zwerfvuilmeldingen. De gemeente vindt het weghalen daarom een succes, maar zwerfafvalbrigade Schoon Diem denkt daar anders over.