Is deze banenmarkt dé oplossing om 600 openstaande zorgvacatures in de Achterhoek op te vullen?

DOETINCHEM - Zeshonderd openstaande vacatures zijn er momenteel in de zorg- en welzijnssector in de Achterhoek. Als er niets aan gedaan wordt, komen daar volgend jaar nog eens tweehonderd openstaande banen bij.

Daarom is er komende week een soort banenmarkt in het Graafschap College, genaamd ‘Ontmoet de Zorg en Welzijn’. Dinsdag 4 oktober vanaf 18.30 uur worden werkzoekenden, werkgevers, opleidingsinstituten, loopbaancoaches en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek gebracht.



En dat is hoognodig, zegt Marije Kouwenberg van Servicepunt werkgevers Achterhoek: ,,Alleen al voor 2022 zijn er zeshonderd openstaande banen en we verwachten dat er in 2023 nog tweehonderd banen bijkomen."

Quote We willen mensen enthousi­ast maken en een juist beeld geven van de mogelijkhe­den in de zorg Stéphanie Brandt-ter Reegen, Sensire

Vergrijzing in de Achterhoek

Deze hoge vraag is tweeledig te verklaren. ,,De Achterhoek is een regio die vergrijst, waardoor er een hoge zorgvraag is. Ook trekken er steeds meer mensen vanuit de steden deze kant op. Met meer jonge gezinnen neemt ook de vraag naar bijvoorbeeld kinderopvang toe.”

Met in totaal 25.000 banen in deze sector in de Achterhoek lijken zeshonderd openstaande vacatures relatief mee te vallen, maar niets is minder waar: het tekort aan arbeidskrachten in de zorg resulteert in langere wachttijden en het risico dat alleen nog medisch noodzakelijke zorg aangeboden wordt.

Met een baan op zak naar huis

Dat een open avond hard nodig is, benadrukt ook Sensire, met 10.000 cliënten de grootste zorgorganisatie van de Achterhoek en Liemers. ,, Momenteel hebben wij 139 openstaande vacatures en de krapte neemt alleen maar verder toe. We willen mensen enthousiast maken en een juist beeld geven van de mogelijkheden in de zorg”, zegt Stéphanie Brandt-ter Reegen van Sensire. ,,We zoeken actief naar mensen en doen veel aan de werving van nieuwe collega’s. Zowel online als offline.”

Door zoveel mogelijk partijen samen te brengen op dinsdag 4 oktober, hoopt Kouwenberg dat mensen de stap nemen om daadwerkelijk een baan of opleiding te kiezen in deze sector. ,,Bij onze vorige editie in Ulft zijn er zelfs mensen met een baan of gesprek op zak naar huis gegaan. Dat zou mooi zijn.”