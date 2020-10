Is jouw huis al helemaal in kerstsferen? Laat het ons weten!

Plan voor windmolens in groene gebied langs Oude IJssel bij Doetinchem

23 oktober DOETINCHEM - Vier of vijf windmolens in het groene gebied langs de Oude IJssel, enkele kilometers ten noordwesten van woonwijk De Huet in Doetinchem. Over dit plan voor een windmolenpark op Doetinchems grondgebied beslist het college van deze gemeente binnen twee weken.