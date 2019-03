Jan (83) is overal welkom om te komen zingen

Stronks deed zaterdag in de Gelderlander zijn beklag over het feit dat hij door Mooi Koor Man was afgewezen omdat hij te oud was. De koorleden van dat mannengezelschap hebben een gemiddelde leeftijd van 75 jaar en het bestuur wil verjongen. Vorig jaar raakten ze door overlijdens vijf koorleden kwijt en ze vrezen met alleen maar oude zangers dat het ledenaantal nog verder terugloopt.



'Leeftijdsdiscriminatie', vond de 83-jarige Stronks, die enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw zich juist weer wat meer onder de mensen wilde begeven. Hij vindt dat hij nog goed kan zingen en liet zaterdag in het onderstaande filmpje horen wat hij in zijn mars had.



Zijn verhaal zorgde voor honderden reacties op internet. Leden van koren in onder meer Nijmegen, Ulft, Westendorp, Winterswijk, Heelweg en Zevenaar hebben Jan een plek in hun koor aangeboden.