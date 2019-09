Jannie (74) rijdt zonder rijbewijs door achterstand bij CBR: ‘Anders kan ik geen boodschappen doen of gaan bridgen’

Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwa­gen op Zelhemse­weg in Doetinchem

11:27 DOETINCHEM - Een fietser is vanochtend om 10:33 uur in botsing gekomen met een vrachtwagen op de Zelhelmseweg in Doetinchem. Daarbij is de fietser ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht door een traumahelikopter.