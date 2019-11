Jelle Nijdam is altijd op zoek naar spanning: ‘Ik houd van het onverwachte’

‘Turbo Jelle uit Zundert’, wordt Jelle Nijdam wel genoemd. Zes Tour-etappes won hij met als specialiteit: de laatste kilometer keihard voor het jagende peloton uit fietsen én winnen. Toch is hij niet de beroemdste inwoner ooit in het Brabantse grensdorp.



Aan de wereldwijde blijvende faam van schilder Vincent van Gogh (1853-1890) kan zelfs hij – sinds 2008 wonend in het Achterhoekse Doetinchem – niet tippen.



Met zijn impressionistisch schilderend oud-plaatsgenoot heeft Nijdam niet veel. Wel schiet hem wat te binnen. Hij holt de woonkamer in en komt terug met een map waarin hij een tekening bewaart.



Hij neemt ons mee naar 1986, naar de Duitse klassieker Rund um den Henninger Turm. De ploeg, met wereldkampioen Joop Zoetemelk in de gelederen, ontbijt voor de start in een bar in Frankfurt.