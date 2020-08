Jeugd rijdt virtueel onder invloed: ‘Zo kom je toch nooit thuis!?’

Fietser raakt gewond bij botsing met andere wielrijder in Gaanderen

19 augustus GAANDEREN - Op de kruising van de Rijksweg met de Langstraat in Gaanderen zijn woensdagmiddag rond 14.20 uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen door een voorrangsfout. Een van de fietsers is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.