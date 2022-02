Jonge ouders uit Doetinchem voor de rechter: ‘Kleine kinderen zwaar verwaarloosd’

Erbarmelijk

De politie trof hen in juli 2019 onder erbarmelijke omstandigheden aan. Volgens de politie zat de poep aan de muur en was de stank in de vervuilde woning niet te harden. De hond deed zijn behoefte in huis. De kinderen zijn in november 2019 uit huis geplaatst.



De ouders ontkennen de aanklachten: ,,We zijn geen perfecte ouders, maar zo erg was het niet”, zeiden ze vanochtend voor de rechtbank.



Later meer...