Jonge vandaal (18) springt op daken en motorkap van politieauto's in Doetinchem

Moeder en kinderen vluchtten badkamer in voor agressieve ex: ‘Papa is gek geworden!’

15 maart ARNHEM/ DOETINCHEM - Een 27-jarige Doetinchemmer gooit de ruit van zijn ex en kinderen in, dringt de woning binnen, duwt de vrouw op de bank, stopt een sok in haar mond en dwingt haar toe te kijken hoe hij zichzelf in zijn pols snijdt.