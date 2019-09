Jonge vrouw op fiets ernstig gewond na botsing met vrachtwagen op Zelhemseweg in Doetinchem

Gewonde bij frontale botsing op Liemersweg in Doetinchem

11:38 DOETINCHEM - Op de Liemersweg in Doetinchem is vanochtend rond 10:55 uur een ongeval gebeurd. Een personenauto en bedrijfsbus zijn daarbij frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto is hierbij gewond geraakt.