Jongen (17) achtervolgt straatrover maar groepje duwt hem dan omver en deelt klappen uit

Spoedeisen­de hulp Doetinchem weer open: ‘Het is allemaal goed verlopen’

DOETINCHEM - De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is vrijdagmiddag weer open gegaan. ,,Alles is voorspoedig verlopen”, vertelt een woordvoeder van het ziekenhuis. ,,We konden het ook bijna een halfjaar voorbereiden.”

28 oktober