Jongens redden verwarde en verkleumde man uit sloot bij Zelhem

Noah Hageman (18) uit Keijenborg vertelt dat hij even na middernacht met drie vrienden in een auto terugkwam van McDonalds in Doetinchem. ,,Ineens zagen we in de berm een lampje branden en een rode jas in de sloot. Bij de eerste rotonde in Zelhem zijn we gedraaid. Drie van ons hebben de man uit de glibberige sloot gered. De vierde heeft de politie gebeld." De andere drie redders zijn Cas Lovink (19) en Niek Geurts (19) uit Keijenborg en Thymen Gosselink (18) uit Hengelo.