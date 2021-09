Jongens schrikken op van scooter die al rijdend in brand vliegt in Doetinchem

De Graafschap-doel­man Jurjus heeft naast voetbal nóg een passie: ‘Ik verdiep me graag in de historie’

27 augustus DOETINCHEM - Voetbal is zijn grootste passie. Maar daarna komt al snel lezen, vooral over de geschiedenis. Hidde Jurjus, na een bewogen jaar in Duitsland terug bij De Graafschap, is zelfs lid van een boekenclub.