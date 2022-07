Jongeren enthousiast maken voor hengelsport: 'Dat is helemaal gelukt bij de Oude IJssel’

Gerrit blijft twijfelen over zijn tourploeg: ‘Eigenlijk moet je de usual suspects nemen, ben ik te eigenwijs voor’

DOETINCHEM - ,,Ik ben eigenlijk best tevreden over mijn team", zegt Gerrit Geuvers, eigenaar van het Doetinchemse wielercafé Parijs Is Ver, terwijl hij naar het Tour Wielerspel van De Gelderlander surft. Maar als zijn gekozen renners in beeld verschijnen, slaat de twijfel toch weer toe: ,,Ik heb Matteo Jorgenson van Movistar als dark horse, maar het zit me nog niet helemaal lekker.”

30 juni