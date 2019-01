Jongetje raakt zwaargewond door val van eerste verdieping uit huis in Doetinchem

Zes vuurwerk­slacht­of­fers naar ziekenhuis, twee dronken jongeren op spoedeisen­de hulp

1 januari DOETINCHEM/WINTERSWIJK - In de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk zijn rondom de jaarwisseling in totaal zes ‘vuurwerkslachtoffers’ behandeld. Dat is ongeveer hetzelfde als een jaar geleden.