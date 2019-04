Jonkheer Floris heeft een kasteel in de Achterhoek, of is het toch een havezate?

SAZA loopt weg bij gesprekken over sportbe­drijf in Doetinchem

24 april DOETINCHEM - Er is een kink in de kabel gekomen bij het realiseren van een sportbedrijf in Doetinchem. De gemeente wil een sportbedrijf inrichten dat het sportbeleid in de gemeente moet gaan uitvoeren. Daarin moeten zwembad Rozengaarde in SkyZone, Buha, Sportservice Doetinchem en SAZA Topsporthal komen. De laatste partij is begin deze maand weggelopen bij een vergadering tussen deze partijen en de kwartiermaker.